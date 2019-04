Dragões com muito apoio na receção ao Boavista

JN Hoje às 16:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto informou que já foram vendidos 44 mil bilhetes para o dérbi desta sexta-feira, pelo que o Estádio do Dragão caminha para ter casa cheia frente ao Boavista.

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, apelou aos adeptos para comparecerem em massa ao dérbi com o Boavista, esta sexta-feira, e o Estádio do Dragão está a caminho da lotação esgotada para o embate da 28.ª jornada do campeonato.

Através de uma nota publicada no site oficial, os campeões nacionais revelam que já foram vendidos 44 mil bilhetes para o jogo com o Boavista, no qual os dragões procuram somar o quarto triunfo consecutivo no campeonato.

Para esse jogo, Sérgio Conceição não vai poder contar com Alex Telles, Aboubakar e Marius, pois os três jogadores estão ao cuidado do departamento médico.

Esta quarta-feira, Alex Telles, que se lesionou no jogo com o Braga para o campeonato ao apontar uma grande penalidade, fez tratamento e treino condicionado. Aboubakar realizou treino integrado e condicionado, enquanto Marius não treinou e apenas fez tratamento.

Além do trio, Felipe também não vai ser opção para o encontro com os axadrezados, uma vez que vai cumprir castigo por ter visto o nono amarelo no campeonato diante do Braga.