Dragões com reforços a caminho e Perin interessa às águias

Depois de longos processos negociais, Zé Luís e Luis Díaz já não devem fugir ao F.C. Porto. Na Luz, o Benfica continua à procura de um guarda-redes e Perin, guardião da Juventus, é uma forte possibilidade.

F. C. Porto: Luis Díaz, de 22 anos, e Zé Luis, de 28, já não devem fugir aos dragões. Segundo o JN avançou, esta quarta-feira, na edição impressa, os jogadores têm tudo acertado para rumarem ao Dragão. Zé Luís, que representava o Spartak de Moscovo, e chega ao F. C. Porto a troco de 8,5 milhões de euros, já se despediu dos colegas e deve rubricar um contrato válido por quatro temporadas. Já Díaz, de 22 anos, que representava os colombianos do Junior Barranquilla, estava na mira do Zenit, mas ruma mesmo a Portugal. O extremo vai assinar um contrato válido por cinco temporadas.

Benfica: As águias continuam no mercado à procura de um guarda-redes e, desta vez, é Mattia Perin a ser associado ao emblema da Luz. De acordo com a imprensa italiana, o Benfica já abordou o jogador que, na última época, somou poucos minutos na Juventus e quer relançar a carreira num clube que dispute a Liga dos Campeões. Para que o Benfica assegure os serviços do guardião italiano deverá ter de desembolsar uma quantia compreendida entre os 15 e os 20 milhões de euros.

Leeds United: Hélder Costa deixa o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo para se juntar ao Leeds de Marcelo Bielsa. O acordo é inicialmente de empréstimo de um ano, mas com o Leeds a ficar com cláusula de compra obrigatória no próximo mercado de verão (junho de 2020).

Atlético de Madrid: O Atlético Madrid confirmou a contratação de Felipe. O contrato do ex-defesa do F. C. Porto será válido por três épocas, e apresentação está marcada para amanhã. Herrera também é esperado, esta quarta-feira, em Madrid, não tardando depois a ser oficializado como reforço do Atlético Madrid.

Varzim: Os lobos do mar anunciaram, esta quarta-feira, a contratação de Minhoca, médio ofensivo, de 31 anos, que se estava livre no mercado depois de ter terminado contrato com o Santa Clara. Este é o sexto clube que Minhoca representa depois de ter passado pelo Marítimo SC, União Micaelense, Santa Clara, Paços de Ferreira e Santa Clara.

Lyon: É o terceiro reforço a chegar. Thiago Mendes já realizou os exames médicos e será apresentado ao lado de Jean-Michel Aulas ao início da tarde desta quarta-feira.

Qingdao Huanghai: Afinal ainda não é desta. Dois meses depois de Dimitry Seluk ter anunciado que Yaya Touré tinha colocado o ponto final na carreira, eis que se abre uma nova página no percurso futebolístico do costa-marfinense. Aos 36 anos, Yaya é reforço do Qingdao Huanghai, da China, e vai ser companheiro do português Ricardo Vaz Tê.