F. C. Porto compra totalidade do passe de Aboubakar

Miguel Pataco Hoje às 11:09, atualizado às 11:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto anunciou, esta quinta-feira, a compra da totalidade do passe do avançado Vincent Aboubakar, ao Lorient, renovando contrato com o avançado camaronês por mais três temporadas.

O anúncio foi feito pelo administrador da SAD do F. C. Porto, Fernando Gomes, durante a apresentação do relatório e contas de 2016/17, e o negócio já foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

"Temos uma excelente notícia para os adeptos do F. C. Porto. Conseguimos fechar, finalmente, o acordo com o Lorient para a compra da totalidade do passe de Aboubakar. Como sabem, 60% eram do Lorient, o presidente encabeçou a negociação, que não foi nada fácil. O atleta vai renovar por mais três anos", afirmou Fernando Gomes.

O dirigente afirmou, ainda, que o acordo com o clube francês comprova que o F. C. Porto não estava impedido de contratar jogadores, devido ao acordo de "fair-play" financeiro assinado com a UEFA.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Os dragões investiram 7,2 milhões de euros no passe de Aboubakar, que fica ligado ao dragão até 2021 e protegido com um cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.