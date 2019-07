Dragões criticam arquivamento do caso "Cashball" pela federação

Hoje às 21:40 Facebook

O F. C. Porto manifestou esta quarta-feira, "profunda estranheza" pelo arquivamento por parte da Conselho de Disciplina da Federação de Andebol de Portugal do processo de inquérito disciplinar relativo ao caso 'Cashball', que envolvia o Sporting.

Em comunicado divulgado no site oficial, os dragões referem que a decisão foi "tomada sem nunca se ter ouvido oficialmente o F. C. Porto, que teve o cuidado de remeter várias missivas sobre o tema àquela federação".

Os portistas realçam que a decisão surge numa altura em que "vieram a público mais suspeitas sobre os protagonistas envolvidos e sobre os factos referenciados como passíveis de consubstanciarem grave atentado à verdade desportiva".

"Estranha-se por isso que (...) se procure branquear acontecimentos que continuam a ser desvalorizados pela referida federação", aponta o F. C. Porto, sobre a suspeita de prática de infrações disciplinares que puseram em causa a integridade desportiva de vários jogos de andebol na temporada 2016/17, na qual o Sporting se sagrou campeão nacional.

De acordo com os dragões, "a imagem e a confiança no dirigismo desportivo e na FAP não melhoram com decisões como esta".

Na terça-feira, o Conselho de Disciplina da Federação de Andebol de Portugal anunciou o arquivamento do processo de inquérito relativo ao caso "Cashball", alegando a "ausência de indícios suficientes para determinar o prosseguimento do processo como disciplinar contra qualquer clube ou agente desportivo". O processo diz respeito a um alegado esquema de viciação de resultados em benefício do Sporting no futebol e no andebol, levou à constituição de sete arguidos em maio do ano passado, entre eles o team-manager dos 'leões, André Geraldes, posteriormente libertado após o pagamento de uma caução de 60 mil euros.

Nessa altura, André Geraldes, que atualmente é diretor executivo da SAD do Farense, ficou impedido de exercer funções desportivas, bem como de contactar os restantes arguidos. Essas medidas de coação foram, entretanto, levantadas.