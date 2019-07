Dragões dão giz ao "tetra"

Ontem às 23:14 Facebook

F. C. Porto venceu o Sporting, por 3-1, na quinta e última jornada da final a seis do campeonato de bilhar, e consagrou-se tetracampeão nacional.

Com as vitórias de Daniel Sánchez (40-26 a Roland Forthome) e de Rui Manuel Costa (40-26 a Jorge Theriaga), o F. C. Porto assegurou imediatamente a conquista do "tetra". Restantes partidas: Dick Jaspers-Eddy Leppens (35-40), João Ferreira-Rui Edgar (40-32).

Classificação final: F. C. Porto (15 pontos), Sporting (12 pontos), Benfica (11 pontos), Leça (9 pontos), Leixões (7 pontos) e Ginásio do Sul (5 pontos).

No sábado (15 horas), F. C. Porto e Sporting voltam a cruzar-se na final da Taça de Portugal, em Alvalade.