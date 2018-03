Dragões e leões têm as dívidas detalhadas. Benfica não especifica credores

LUÍS MOTA Hoje às 19:22 Facebook

Twitter

O pagamento de 784 mil euros do F. C. Porto ao Estoril, referente aos jogadores Licá, Carlos Eduardo e Tozé, feito antes da segunda parte do jogo com os canarinhos, está a suscitar polémica e motivou uma denúncia anónima na Procuradoria-Geral da República, tendo os dragões desmentido qualquer aliciamento.

Partindo dos pagamentos, o JN analisou os relatórios e contas das SAD dos grandes e percebeu que F. C. Porto e Sporting detalham os clubes e os agentes envolvidos em transações, ao contrário do Benfica. A SAD azul e branca tem pagamentos correntes de 41,058 milhões de euros a 22 entidades. Já com prazo mais alargado, o F. C. Porto tem 16,714 milhões em dívida. O Atlético de Madrid é o maior credor: são 15 milhões de euros, referentes a Óliver, dez de dívida corrente e cinco de não corrente. Existiam cinco clubes portugueses na lista de credores no fim de 2017: Braga, V. Guimarães, Marítimo, Portimonense e Estoril (os 784 mil euros do pagamento que gerou a polémica).

Já o Sporting não especifica se a liquidação das dívidas terá de ser feita no imediato ou num prazo mais alargado, mas tem verbas a saldar a Braga e Estoril, como se pode ver no último relatório e contas. O Moreirense já terá recebido 215 mil euros em 2017. Entre clubes e outros fornecedores, os leões têm uma dívida de 32,975 milhões.

Contas do Benfica

No mais recente Relatório e Contas, referente ao primeiro semestre de 2017/18, a SAD do Benfica revelou que terá de fazer pagamentos correntes de 36,956 milhões de euros a clubes e sociedades relacionadas com o futebol. Contudo, as águias não especificam quais são os credores. Em documentos anteriores já o detalharam. Já com um prazo mais alargado, estão para pagar 11,699 milhões de euros. No total, o Benfica deve 48,655 milhões.