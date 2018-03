Dragões em Anfield com médio da equipa B no onze

Hoje às 18:54 Facebook

Bruno Costa, médio que, nesta época, tem atuado pela equipa B dos dragões, é a grande novidade do onze do F. C. Porto que, nesta terça-feira à noite, defronta o Liverpool.

Depois da derrota por 5-0 no Dragão, na primeira mão dos oitavos de final da Champions, Sérgio Conceição promove várias novidades no onze: além de Bruno Costa, uma estreia na equipa principal dos dragões, entram também Diego Reyes, Óliver Torres, André André, Corona, Waris e Aboubakar.

A partida arranca às 19. 45 horas, em Anfield Road.