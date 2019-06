Dragões entram na corrida por Pavón

Nuno A. Amaral Hoje às 00:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Em busca de um sucessor de Brahimi para as alas, os dragões estão na corrida pelo extremo Cristian Pavón, que joga no Boca Juniors.

Segundo a estação televisiva argentina TNT Sports, o F. C. Porto prepara-se para fazer chegar ao clube de Buenos Aires uma proposta formal pelo atacante, de 23 anos, um dos valores emergentes do futebol sul-americano, titular indiscutível do Boca nas últimas três temporadas.

De acordo com o mesmo canal, Pavón também interessa ao Benfica, sendo que o Boca Juniors terá proposto ao clube da Luz incluí-lo no negócio que poderá levar Salvio para o emblema de La Bombonera. O F. C. Porto está na jogada e tem, igualmente, a concorrência do LA Galaxy, disposto a oferecer 12 milhões de euros pelo extremo, que, como já se percebeu, está longe de ser um jogador fácil de contratar.

Róger Guedes de volta à China

Para a mesma posição de Pavón, o F. C. Porto continua atento a Róger Guedes, extremo brasileiro que está de regresso à China e aos treinos do Shandong Luneng, depois de um período fora do país, durante o qual passou a seguir o clube da Invicta nas redes sociais.

Guedes continua a ser uma das prioridades dos dragões no mercado e uma das hipóteses para que se torne reforço do plantel azul e branco será um empréstimo com opção de compra do passe. Falta convencer o Shandong.

ECOS DO DRAGÃO

Soares custa 20 milhões

Pretendido na China, o avançado Soares só deixará o F. C. Porto caso ao Dragão chegue uma proposta de 20 milhões de euros. O avançado tem mercado.

Central rumo à Turquia

Jorge Fernandes, central que o F. C. Porto emprestou na época passada ao Tondela, está perto de rumar à Turquia para jogar no Kasimpasa. O defesa não entra nos planos de Conceição.

Aboubakar sem CAN

Fora da convocatória dos Camarões para a Taça das Nações Africanas, Aboubakar estará ao dispor de Sérgio Conceição no início da pré-época portista.