Dragões explicam ausência de Corona da seleção

O campeão português diz que o extremo mexicano não se apresentou na seleção para não interromper tratamento a lesão.

Através de um comunicado, o F. C. Porto referiu esta segunda-feira que Jesús Corona não se apresentou na seleção do México para evitar interromper o tratamento à lesão no tornozelo direito, contraída no clássico com o Benfica.

"Tendo em conta que a deslocação do jogador implicaria, pelo menos, a perda de três dias de tratamento, foi posteriormente decidido entre a seleção e o atleta que já não valeria a pena a deslocação até ao México, dado que Corona não iria poder treinar e perderia os mencionados dias de tratamento", lê-se na nota.

O F. C. Porto garante que a federação mexicana tinha sido "informada da lesão do jogador e da sua impossibilidade para treinar no período preparatório das seleções" e que "o próprio Corona se disponibilizou para se deslocar ao México e ser avaliado pelos médicos da seleção mexicana".

Os dragões acrescentam que a federação mexicana recebeu os exames complementares de diagnóstico que tinha solicitado, os quais davam conta de "evidentes e inequívocos sinais de lesão", revelando "total abertura para receber representantes clínicos mexicanos que se disponham a acompanhar a evolução da lesão do jogador".

Recorde-se que na passada sexta-feira, o selecionador do México, Gerardo Martino, criticou o F. C. Porto e lamentou que o jogador não lhe tenha comunicado a indisponibilidade para representar a seleção mexicana nos jogos particulares com Chile e Paraguai.