Dragões mais rodados no duelo com as águias

Se contasse apenas a experiência no jogo grande de sábado (20.30 horas, Sport TV1), no Dragão, entre o F. C. Porto e o Benfica, a vitória não fugirá aos atuais campeões nacionais.

No plantel da equipa orientada por Sérgio Conceição há 21 futebolistas que podem falar por experiência própria do que é participar num clássico entre as duas formações. No somatório global, são 9137 minutos nas pernas, contra 7436 do Benfica, com a maior fatia a pertencer a Maxi Pereira, que talvez nem jogue amanhã. O uruguaio acumula 2177 minutos, repartidos pelos 25 encontros em que já participou, 20 dos quais como jogador do Benfica (1747 minutos) e os restantes cinco ao serviço do F. C. Porto (430 minutos), pelo qual assinou no verão de 2015.

Com 12 épocas de futebol português (oito nas águias e quatro nos dragões), Maxi Pereira, de 34 anos, ganhou por sete vezes estes duelos enquanto jogador do Benfica (35%), sendo que como futebolista portista festejou dois triunfos (40%).