Após o apoio que recebeu no adeus a Liverpool, a comitiva do F. C. Porto foi recebida por cerca de meia centena de adeptos no Aeroporto Francisco Sá Carneiro na chegada a Portugal.

A equipa de Sérgio Conceição foi recebida com aplausos, num sinal do agrado pela prestação dos azuis e brancos em Anfield, apesar da derrota frente ao Liverpool, por 2-0.

Alex Telles e Marega foram dos jogadores mais solicitados para autógrafos e fotografias, sendo que ambos têm a curiosidade de terem jogado com limitações, tal como revelou o treinador portista após a partida diante dos ingleses.

O plantel dos campeões nacionais segue do aeroporto para o Estádio do Dragão, onde esta quarta-feira à tarde vai iniciar a preparação para o jogo com o Portimonense, no Algarve, para a 29.ª jornada do campeonato.