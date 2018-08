Dragões recebidos em apoteose no aeroporto

30 Abril 2018 às 00:32 Facebook

Twitter

Milhares de adeptos do F. C. Porto esperaram até depois da meia-noite para receber a comitiva azul e branca que deu, este domingo, um passo de gigante rumo à conquista do título 2017/18.

Depois do triunfo no terreno do Marítimo, garantido com um golo de Moussa Marega, a equipa de Sérgio Conceição só precisa de conquistar um ponto nos dois jogos que faltam para se sagrar campeã nacional.

Apesar dos pedidos de calma feitos por Sérgio Conceição e Pinto da Costa, que lembraram que o F. C. Porto ainda não conquistou nada, os adeptos fizeram questão de marcar presença no Aeroporto Francisco Sá Carneiro para receber e saudar a equipa.

O F. C. Porto pode selar a conquista do título 2017/18 já no próximo fim de semana e tem mais do que uma possibilidade para fazer a festa: em caso de empate entre Sporting e Benfica no sábado, os dragões festejarão no hotel. Caso haja um vencedor no dérbi de Lisboa, o F. C. Porto precisa, apenas, de empatar com o Feirense, domingo no Dragão, para vestir as faixas de campeão.