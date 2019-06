Dragões renovam com campeão europeu de sub-19

Hoje às 15:58 Facebook

Gonçalo Borges, avançado de 18 anos, segue os passos de Fábio Silva e prolonga contrato até junho de 2023.

O F. C. Porto anunciou esta terça-feira a renovação do contrato de Gonçalo Borges, avançado que na época passada fez parte da equipa dos dragões que conquistou a Youth League, a Liga dos Campeões de juniores. Para além do título europeu, também fez parte da equipa que foi campeã nacional.

"Estou muito feliz pela confiança que depositam em mim", declarou o futebolista, de 18 anos.

Gonçalo Borges é internacional português e está no F. C. Porto desde 2015/16, época em que trocou o Benfica pelo Dragão. O novo contrato é válido até ao final da época 2022/23.