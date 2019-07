Nuno Barbosa Hoje às 17:50 Facebook

"A nível individual, o objetivo é sempre melhorar o máximo. Tenho sempre o sonho de chegar um dia à equipa A, senão nem faria sentido renovar nem estar nesta instituição", disse Luís Mata aos veículos de comunicação do F. C. Porto, esta terça-feira, após ter renovado contrato com os dragões, até 2021.

Na última temporada, Luís Mata esteve emprestado ao Cartagena, de Espanha, onde alinhou em 12 jogos. Agora, está de volta à casa mãe e com contrato melhorado, sendo que vai cumprir a próxima temporada na equipa B, sob as ordens de Rui Barros.

Mata está vinculado ao F. C. Porto desde 2006, quando tinha nove anos. Foi bicampeão de juniores e já venceu a LigaPro também em duas ocasiões, uma pela equipa B e outra pelo Portimonense, clube ao qual foi cedido em 2016/17. Agora, com 22 anos, pretende usar a experiência acumulada para ajudar os colegas mais novos na equipa secundária dos dragões.

"A primeira [experiência fora do F. C. Porto] foi num período mais precoce, em que fui campeão da LigaPro, e isso é algo em que posso ajudar os mais novos. Agora, esta experiência no estrangeiro também me fez muito bem. Houve um período em que não joguei tanto que me fez crescer muito, acho que fiquei muito mais forte psicologicamente e isso ajuda-me muito para o futuro", afirmou.