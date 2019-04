Dragões renovam contrato com estrelinha senegalesa

João Faria Hoje às 19:33 Facebook

O F. C. Porto anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato até junho de 2022 com Mor Ndiaye, médio senegalês dos sub-19 dos dragões, que se estreou pelos portistas em janeiro deste ano e já disputou 14 jogos pelos juniores A.

O jogador de 18 anos, nascido a 22 de novembro de 2000, contribuiu para o apuramento dos sub-19 portista para a Final Four da UEFA Youth League, defrontando o Tottenham nos oitavos de final e o Midtjylland nos quartos de final. Mor Ndiaye marcou o primeiro golo do F. C. Porto na vitória frente à equipa dinamarquesa (3-0).

Em declarações ao site oficial do F. C. Porto, Ndiaye, que já se treinou com a equipa principal às ordens do técnico Sérgio Conceição, considerou a renovação de contrato como "muito importante".

"Estou muito feliz pela confiança que o F. C. Porto está a depositar em mim", salientou o médio senegalês.

"Ao início foi um pouco difícil, mas penso que isso é normal. Entretanto, adaptei-me à equipa, aos jogadores, treinadores, a tudo. Atualmente, já me sinto muito b

m adaptado e vou continuar a trabalhar para ajudar a equipa", acrescentou.