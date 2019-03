Dragões Sandinenses-Gulpilhares F. C. termina em pancadaria

JN Hoje às 21:19 Facebook

A partida que, este domingo, opôs a equipa sénior do Dragões Sandineses ao rival Gulpilhares, a contar para a Divisão de Honra, da Associação de Futebol do Porto, terminou com invasão de campo e cena de pancadaria que envolveu futebolistas e adeptos de ambos os clubes.

Aos 94 minutos de jogo, após a marcação do segundo golo (o da vitória, por 2-1) do Dragões Sandinenses, iniciou-se a zaragata. No local, o policiamento era assegurado por militares da GNR, que tiveram de chamar reforços para o Estádio do Tourão, em Sandim, Vila Nova de Gaia, a fim de apaziguar os ânimos.

O episódio foi filmado e divulgado pelo jornal "O Gaiense".

Apesar da intervenção policial, não se registaram detenções. Também não foi necessário tratamento hospitalar, em face da reduzida gravidade dos ferimentos.

A GNR teve de acompanhar a saída da equipa do Gulpilhares F. C.

"Fomos escoltados e parecemos pessoas de mal, quando somos pessoas de bem", declarou ao JN Rui Silva, presidente do Gulpilhares.

Contactada pelo JN, a GNR confirmou a invasão de campo por adeptos das duas equipas, situação que irá comunicar ao Ministério Público, para tomada de medidas.

Foram ainda identificados vários indivíduos, que deverão ser alvo de processos por contraordenação.