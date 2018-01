F. C. Porto vence Moreirense e marca encontro com o Sporting para a Taça

Ontem às 22:31, atualizado hoje às 00:32 Facebook

O F. C. Porto venceu, na noite desta quinta-feira, o Moreirense (2-1), em Moreira de Cónegos, e garantiu o apuramento para as meia finais da Taça de Portugal

O onze portista, com sete alterações em relação ao último confronto com o Vitória de Guimarães, exerceu um domínio claro durante o confronto, embora a formação de Moreira de Cónegos conseguisse ser mais afirmativa no segundo tempo.

O mexicano Herrera inaugurou o marcador, logo aos oito minutos, na sequência de uma assistência de Soares. Layun, num remate cruzado, concedeu uma vantagem confortável aos portistas, ainda antes do intervalo.

Na segunda parte, Edno ainda fez o golo da equipa de Moreira de Cónegos, mas o tento revelou-se insuficiente para a alteração significativa de cenário, com os dragões a assegurarem a passagem às meias-finais da Taça de Portugal, nas quais vão defrontar o Sporting, numa eliminatória a duas mãos.

A primeira mão das meias-finais disputa-se em 27 ou 28 de fevereiro ou em 1 de março, enquanto a segunda mão está marcada para 17, 18 ou 19 de abril.

Na outra meia-final vão estar dois estreantes, o primodivisionário Desportivo das Aves e o Caldas, do Campeonato de Portugal, terceiro escalão do qual veio também o Farense, eliminado pelo conjunto do distrito de Leiria, por 3-2, após prolongamentp.

O Desportivo das Aves afastou o Rio Ave, em Vila do Conde, por 5-4 no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a três no final dos 90 minutos e um empate a quatro após o prolongamento.