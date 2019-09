Drinkwater arma-se em "engagatão" e acaba agredido por seis homens

Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Danny Drinkwater tem queda para a bronca e voltou a meter-se em alhadas. O futebolista inglês meteu-se com mulher alheia numa discoteca e foi selvaticamente agredido por um grupo de seis homens. Ficou com o corpo todo amassado e com a cara num bolo.

Drinkwater (literalmente, "bebe água") e uma noite que lhe correu muito mal. O futebolista inglês do Chelsea, que está emprestado ao Burnley, meteu-se com a namorada de outro jogador, numa discoteca de Manchester, foi expulso pelos seguranças e, já na rua, foi violentamente agredido por seis homens, o namorado ciumento e cinco amigos deste.

O ex-jogador de Leicester ignorou os avisos e não recuou nos avanços, ao ponto de insistir sair da discoteca com a cara-metade de Kgosi Ntlhe, que joga no Scunthorpe United, da terceira divisão. O defesa sul-africano preveniu várias vezes o internacional inglês, ao que este, segundo testemunhas citadas pela imprensa local, respondeu: "Não quero saber de ti para nada. Ela vai para casa comigo".

O assédio chegou a tal ponto que obrigou os seguranças a retirar Drinkwater da discoteca. E o pior ainda estava para acontecer: já no exterior, o médio do Burnley foi selvaticamente agredido por seis homens, que lhe lhe visaram particularmente as pernas, com manifesta intenção de lhe destruir a carreira.

Drinkwater sofreu ferimentos em todo o corpo e deverá ficar afastado dos terrenos de futebol pelo menos durante um mês.

Afinal este é só mais uma episódio de vertigem do alucinante Drinkwater. Danny não faz jus ao apelido e gosta da bebida. Em abril último, envolveu-se num acidente de viação e foi detido por condução em estado de embriaguez. Foi libertado sob caução. Em maio, um tribunal cassou-lhe a carta de condução por 20 meses e condenou-o a 70 horas de trabalho comunitário.

Transferido do Leicester para o Chelsea, em 2017, por 35 milhões de libras (39 milhões de euros), o jogador de 29 anos não jogou um único minuto na Premier League pelo Chelsea. Já esta época, no Burnley, as coisas não vão muito melhor: fez um jogo na Taça da Liga.