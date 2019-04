Drinkwater detido por excesso de álcool antes do jogo do Chelsea

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 12:00, atualizado às 12:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador inglês Danny Drinkwater está em maus lençóis. O médio inglês, de 29 anos, foi detido pela polícia na madrugada de segunda-feira depois de ter sido apanhado com excesso de álcool.

Não está fácil a vida de Danny Drinkwater no Chelsea. O médio inglês, que assinou pelos blues em 2017/18, não tem sido opção de Sarri e vai ser punido pelo clube depois de ter sido detido na madrugada de segunda-feira.

Segundo o Daily Mail, o ex-jogador do Leicester bateu num automóvel ligeiro poucas horas antes do jogo do Chelsea frente ao West Ham - que os "blues" venceram por 2-0 - e conduzia com excesso de álcool no sangue. O acidente, segundo a mesma publicação, deixou uma vedação arruinada e pedaços dos dois carros espalhados pela estrada.

O jogador, que estava acompanhado por uma mulher, sofreu apenas ferimentos ligeiros.