Drulovic: "Sérgio Conceição e o F. C. Porto é um ótimo casamento"

Ex-jogador de F. C. Porto e Benfica antevê meia-final da Taça da Liga entre os dois rivais do futebol português.

É fácil acompanhar o futebol português na Sérvia?

Muito fácil. Tenho os canais portugueses em casa, acompanho os jogos quase todos e sei tudo o que se passa em Portugal.

Como tem visto o desenrolar do campeonato?

Penso que o F. C. Porto está no bom caminho para revalidar o título. Tem feito bons jogos e conseguido bons resultados. Sente por vezes dificuldades, como é normal, porque o campeonato português é competitivo, mas tem uma boa vantagem e nota-se que a equipa está confiante. Não só na Liga portuguesa, mas também na Champions, tem feito um percurso fantástico, que se deve muito a Sérgio Conceição. Implementou uma dinâmica e trouxe uma energia que são fundamentais.