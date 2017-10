Duarte Benavente com Pole Position provisória no GP Portugal

António Orlando Ontem às 23:39 Facebook

Duarte Benavente obteve a Pole Position provisória do Grande Prémio de Portugal de Motonáutica F2, competição a contar para o Campeonato Mundial de F2 que se iniciou este sábado, na Albufeira da Pala, Baião.

O piloto português fez a volta mais rápida com o tempo de 00:43:90 nas duas provas de qualificação realizadas este sábado. A terceira prova foi adiada para este domingo de manhã, devido a baixas condições de luz.

O forte vento que se fez sentir durante a tarde atrasou o inicio da prova, facto que acabaria por "atirar" a última prova de qualificação do dia para horas em que a luz a natural já não era suficiente. Seja como for, para já, na frente, está Benavente que fez voar, sobre o Douro, a sua embarcação até aos 139,4 km/h.

"Tivemos um início difícil por causa do vento, mas felizmente, ao início da tarde, conseguimos entrar na água. Ensaiamos muitas manobras diferentes durante os treinos para nos conseguirmos preparar da melhor forma para o circuito. Terminei o dia com um resultado muito positivo, fruto de todo o meu trabalho e dedicação. É isto que gosto de fazer e o meu objetivo será sempre dar o melhor", afirmou Duarte Benavente, claramente orgulhoso pela sua prestação contra os 24 pilotos que marcaram presença na Albufeira da Pala. Ligeiramente mais lento, o campeão do Mundo Pierre Lundin fez o segundo tempo nos 00:43:94, atingindo os 139,2 km/h.

O neozelandês Ferdinand Zandbergen está com o terceiro melhor tempo 00:44:18.

A competição inicia-se este domingo com as provas de repescagens e a terceira ronda de qualificação que vai definir os restantes cinco pilotos a disputar o Grande Prémio Motonáutica F2. Este último grande desafio está marcado para o inicio da tarde e vai contar com 18 pilotos em competição