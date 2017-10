Duarte Benavente vence GP de Portugal de Motonáutica F2

António Orlando Hoje às 17:20, atualizado às 18:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Duarte Benavente da Atlantic Team venceu o Grande Prémio de Portugal de Motonáutica F2, competição a contar para o Campeonato Mundial de F2 que se realizou este domingo, na Albufeira da Pala, Baião.

O piloto português não deu a mínima hipótese o campeão do mundo, Pierre Ludin, que após perder a "pole position" para Benavente, nunca mais conseguiu imprimir um andamento que lhe permitisse apanhá-lo.

Recorde-se que Duarte Benavente é um piloto já com experiência no Mundial de F1, tendo sido 3º classificado no GP de Portugal, na prova realizada em abril último no estuário do Arade, em Portimão.

Este fim de semana foi ao Douro, em Baião, fazer uma espécie de "treino" no Mundial de F2 deixando para trás os restantes 17 pilotos que alinharam na final.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Nem mesmo o surgimento da bandeira amarela, na volta 18 em virtude do abandono em pista de Mohamed Al Mehairbi dos Emirados Árabes Unidos, impediu que Benavente voltasse a sair na frente da concorrência.

"Este triunfo tem o mesmo significado que qualquer outra vitória. Ganhar é sempre bom para os meus patrocinadores, para a minha equipa e para todos aqueles que me acompanham. Foi um ano muito bom. Nunca é fácil ganhar", disse Duarte Benavente ao JN antes de ser abraçado pelos dois filhotes que o aguardavam no pontão da Pala.

O vencedor do GP de Portugal gastou 38 minutos, 26 segundos e 30 centésimos nas 45 voltas do circuito do rio Douro, cuja margem direita estava repleta de público. Pierre Lundin, segundo a cortar a meta, gastou mais 1:75 (38:29:05) que Benavente. O pódio fechou com o italiano Alberto Comparato no 3º lugar com o tempo de 38:51:96.