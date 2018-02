Duas medalhas de ouro na mesma prova e um caso de doping

Hoje às 18:41 Facebook

Twitter

Duas medalhas de ouro na mesma prova e um possível caso de doping de um medalhado russo, que compete sob bandeira neutra, marcaram esta segunda-feira os Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang2018.

Na prova de bobsleigh de dois, Alemanha e Canadá levaram uma medalha de ouro cada, depois de as duplas Francesco Friedrich/Thorsten Margis, Justin Kripps/Alexander Kopacz terem terminado a prova empatadas com o tempo de 3.16,86 minutos.

A Letónia, que terminou a prova a cinco centésimos dos vencedores, arrecadou a prata.

Na patinagem de velocidade, o norueguês Havard Lorentzenm líder da Taça do Mundo, arrecadou o ouro na prova dos 500 metros, com apenas um centésimo de segundo sobre o sul-coreano Cha Min Kyu, medalha de prata.

Numa prova na qual a marca, 34,41 segundos, constitui novo recorde olímpico, e em que 27 dos 36 participantes terminaram dentro do mesmo segundo, o chinês Gao Tingyu ficou com o bronze.

Nos saltos de trampolim por equipas masculinas, o quarteto norueguês conquistou o ouro, seguido da Alemanha e da Polónia, medalhas de prata e bronze, respetivamente.

No dia em que a Letónia entrou no quadro de medalhas, a Noruega consolidou a liderança com um total de 27 medalhas, das quais 11 de ouro. Na segunda posição segue a Alemanha, com 20 medalhas, 10 de ouro, seguida do Canadá, que já conquistou 17 medalhas, das quais seis de ouro.

A competição foi esta segunda-feira ensombrada pela abertura de um procedimento por doping ao jogador russo de curling Aleksandr Krushelnitckii, que, juntamente com a mulher, Anastasia Bryzgalova, conquistou a medalha de bronze na prova de pares mistos.

Sem precisar a substância detetada, o Tribunal Arbitral do Desporto e o Comité Olímpico Internacional (COI) anunciaram a abertura de um procedimento contra Aleksandr Krushelnitckii, um dos 168 russos autorizados a competir na Coreia do Sul, sob bandeira neutra.

Devido à suspensão do Comité Olímpico Russo por causa de casos de corrupção que envolvem o sistema antidoping no país, só participam nos Jogos Olímpicos de Inverno - sob bandeira neutra - atletas da Rússia convidados pelo COI.