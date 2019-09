Duas tarjas com "#VarandasOut" na rota para a Vila das Aves

Adriano Rocha Hoje às 14:47 Facebook

Duas tarjas com a mensagem "#VarandasOut" foram colocadas em dois viadutos do caminho que o Sporting terá de utilizar quando viajar para a Vila das Aves, onde esta segunda-feira à noite (20.15 horas) defronta o Aves, no fecho da 7.ª jornada da Liga.

As mensagens são um sinal evidente de que a contestação ao presidente dos leões está a alastrar a todo o país. Recorde-se que mensagem idêntica foi colocada na semana passada num viaduto da CRIL, na zona de Odivelas.

As imagens das tarjas foram reveladas esta segunda-feira pelo "Jornal do Ave", segundo o qual a primeira está colocada a pouco mais de 200 metros da saída da A3 e a outra na variante à Nacional 104, em Santo Tirso.

Os maus resultados dos leões neste início de época - apenas duas vitórias em nove jogos oficiais - têm estado na origem da contestação a Frederico Varandas, que se viu forçado a trocar de treinador pela quarta vez, com o holandês Marcel Keizer a ser substituído por Jorge Silas, que deixara o comando do Belenenses já esta temporada.

O encontro na Vila das Aves marca a estreia de Jorge Silas no comando do Sporting, que ocupa atualmente o nono lugar, com 8 pontos em seis jogos, menos 11 pontos que o líder Famalicão e menos 10 que os rivais F. C. Porto e Benfica.