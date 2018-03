Duelo britânico aquece "quartos" da Liga dos Campeões

Hoje às 11:17, atualizado às 11:23 Facebook

As duas equipas inglesas ainda em prova na Liga dos Campeões, Liverpool e Manchester City, vão defrontar-se nos quartos de final da competição.

A equipa onde joga o internacional português Bernardo Silva vai defrontar o Liverpool, carrasco do F. C. Porto na prova, num dos duelos mais quentes do sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Três dos jogadores portugueses a atuar em Espanha vão medir forças com equipas italianas. O Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, defronta a Juventus, enquanto o Barcelona, de André Gomes e Nelson Semedo, joga com a Roma.

Resta o Sevilha, de Daniel Carriço, que causou estrondo nos "oitavos", ao eliminar, em Old Trafford, o Manchester United, treinado por José Mourinho. A equipa sevilhana vai enfrentar o gigante bávaro, o Bayern de Munique.

O sorteio ditou os seguintes jogos: Barcelona-Roma; Sevilha-Bayern de Munique; Juventus-Real Madrid e Liverpool-Manchester City.

Os jogos dos quartos de final, penúltima "barreira" rumo à final, marcada para Kiev, estão marcados para 3 e 4 de abril, com a segunda mão agendada para 10 e 11 de abril.