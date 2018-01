Duelo português na Taça do Rei

Hoje às 14:05, atualizado às 14:06 Facebook

O Barcelona, de Nelson Semedo e André Gomes, vai medir forças com o Valência, de Gonçalo Guedes, no jogo de cartaz das meias-finais da Taça do Rei, em Espanha. O Sevilha, do também português Daniel Carriço, defronta o Leganés, a grande surpresa da prova.

Barcelona-Valência e Leganés-Sevilha são os jogos das meias-finais da Taça do Rei, cujo sorteio se realizou esta sexta-feira, em Espanha. Quando a competição entra na fase decisiva, não faltam portugueses em prova: o defesa Nelson Semedo e o médio André Gomes, do atual detentor do troféu, o Barça, recebem um Valência que tem em Gonçalo Guedes uma das unidades mais produtivas do ataque, enquanto no Sevilha o experiente Daniel Carriço visitará Leganés.

A primeira mão realiza-se na próxima quarta-feira, dia 31, e a segunda será disputada uma semana depois, a 7 de fevereiro.