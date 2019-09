Dupla portuguesa ajuda Granada a vencer Barcelona

Hoje às 21:56 Facebook

O guarda-redes Rui Silva e o central Domingos Duarte foram titulares na equipa-sensação da La Liga. Messi entrou ao intervalo, mas não evitou nova derrota do Barça.

O Barcelona voltou a perder no campeonato, ao sair derrotado do campo do Granada (2-0), equipa recém-promovida ao principal escalão do futebol espanhol.

Com Rui Silva na baliza e Domingos Duarte na defesa, o Granada aproveitou todas as fragilidades do Barcelona e foi feliz graças aos golos de Azeez, na primeira parte, e Vadilla, na segunda e de grande penalidade.

Lionel Messi começou no banco e foi lançado ao intervalo, sem conseguir evitar a segunda derrota em cinco jornadas do Barcelona.