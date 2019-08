Dupla vitória de Laurent Cousin na prova de Drift em Pinhel

Reis Pinto Hoje às 15:00, atualizado às 15:33 Facebook

O francês Laurent Cousin venceu, este fim de semana, em Pinhel, a terceira prova do Campeonato de Portugal de Drift e ganhou a Taça Internacional na categoria PRO. Fábio Cardoso arrecadou a Taça Internacional na categoria SEMI PRO e Nuno Ferreira foi o iniciado em destaque.

A prova, organizada pela Câmara de Pinhel e o Clube Escape Livre, reuniu 33 pilotos no

Campeonato e 18 na Taça Internacional, incluindo alguns dos melhores pilotos espanhóis franceses e suíços.

No domingo, as "batalhas" (corrida entre dois carros) entusiasmaram as milhares de pessoas espalhadas ao longo do circuito (a entrada era livre) e permitiram a vitória a Luís Mendes, na sua primeira participação no campeonato, batendo Nuno Ferreira, que mesmo assim reforçou a liderança da categoria, enquanto na terceira posição se classificava Paulo Pereira.

Em SEMI PRO, o até agora imbatível Fábio Cardoso não resistiu a João Vieira (Janita) o mais jovem piloto de Drift, e teve que se contentar com a segunda posição à frente de Ricardo Costa.

Na categoria rainha assistiu-se a uma luta Internacional entre Laurent Cousin, um nome consagrado em França, e o atual campeão nacional e líder do Campeonato, Diogo Correia, duelo que ditou a primeira vitória estrangeira em Pinhel. Diogo Correia consolidou o primeiro lugar no Campeonato pois o francês não pontua, subindo à terceira posição do pódio Ermelino Neto.

O embaixador do Drift de Pinhel, Rui Pinto, trouxe à cidade Falcão o seu novo Nissan mas problemas de juventude não lhe permitiram ser apurado.

Na Taça Internacional, que refletia os resultados do Campeonato, Laurent Cousin venceu na categoria PRO, Fábio Cardoso na SEMI PRO e Nuno Ferreira foi o iniciado revelação, continuando a liderar a categoria no Campeonato de Portugal.

O troféu Daniel Saraiva, que o Clube Escape Livre instituiu para premiar o Fair Play entre os pilotos, foi entregue a João Vieira, igualmente pela revelação que é já este jovem piloto de 16 anos.

No final Rui Ventura, presidente do Câmara de Pinhel, referiu que " a aposta no Drift foi a correta e com o Clube Escape Livre vamos continuar a fazer mais e melhor no nosso território".

"No próximo ano vamos regressar ao figurino da prova do Campeonato durante o dia de sábado e domingo, e a Taça Internacional a realizar na noite de sábado", revelou.

Já Luis Celinio, presidente do Clube Escape Livre referiu "o facto de sermos até agora a prova do Campeonato com o maior número de participantes, e a única a receber pilotos estrangeiros, é um orgulho e motiva-nos a continuar neste caminho da promoção e divulgação do Drift em parceria com o Município de Pinhel e a FPAK [Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting]".