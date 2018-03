Dybala dá vitória à Juventus no último minuto

Ontem às 21:39 Facebook

A Juventus venceu, este sábado, por 1-0 em casa da Lazio, para a 27.ª jornada da Liga italiana, com o golo que valeu os três pontos a ser marcado pelo argentino Paulo Dybala no derradeiro minuto do tempo dos descontos (90+3).

Na equipa da Lazio, os portugueses Nani e Bruno Jordão não saíram do banco.

Após uma primeira parte em que a Lazio foi superior e de uma segunda em que ambas as equipas demonstraram algum conformismo face ao empate, o argentino Dybala, com uma jogada de insistência, desbloqueou o jogo e apontou o golo da vitória da Juventus.

A formação de Turim passa agora a somar 68 pontos na segunda posição do "Calcio", com menos um do que o líder Nápoles, que ainda hoje recebe a Roma, mas também com um jogo em atraso.

A Lazio mantém o terceiro posto, com os mesmos 52 pontos com que iniciou a jornada, mas pode ser ultrapassada pelo Inter Milão, quarto com 51, e pela Roma, quinta com 50.

No primeiro jogo do dia, o SPAL venceu o Bolonha, por 1-0, com um golo de Alberto Grassi, aos 48 minutos, e conquistou três preciosos pontos na fuga aos lugares de despromoção.