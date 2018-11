JN Hoje às 16:54 Facebook

O vídeo mostra um rapaz do Irão a chutar uma bola em jeito e a acertar numa aparente janela a uns bons metros de distância. O remate de pé esquerdo e a camisola da Juventus com o número 10 nas costas não deixam dúvidas: é um fã de Paulo Dybala.

As imagens chegaram ao craque argentino da "vecchia signora" e nem ele ficou indiferente ao talento do jovem. Na quinta-feira, Dybala partilhou o vídeo nas "stories" da sua página do Instagram, com a bandeira do Irão, a "hashtag" #dybalamask - associada ao movimento característico que o jogador utiliza quando marca golos e que o rapaz imita - e, depois, pediu aos mais de 23 milhões de seguidores que o ajudassem a encontrar o miúdo.

Apesar de Dybala não ter feito mais nenhuma publicação sobre o assunto, o vídeo começou a circular nas redes sociais e muitos fãs do jogador tentam ajudar a encontrar o rapaz. Alguns internautas afirmam que o jovem se chama "Amirmohammad Allameh" e que tem uma página no Instagram.

Essa página, que conta já com mais de 23 mil seguidores, tem cinco publicações, sendo que a mais recente, datada de 14 de setembro, é precisamente o vídeo que tem sido partilhado.

Resta agora saber se é realmente esta a identidade do rapaz e que surpresas tem Dybala reservadas para o seu pequeno grande fã.