Dybala: "Um dia és o maior e no dia seguinte és um inútil"

Dybala deixou, esta quinta-feira, elogios a Cristiano Ronaldo e acredita que tem espaço na Juventus ao lado do craque português.

Não tem sido fácil a vida de Dybala ao serviço da Juventus. O argentino soma 39 jogos esta época - a maioria como suplente - e, em Itália, garantem que o jogador está na porta de saída e teve, inclusive, uma proposta do Inter numa troca com Icardi, que foi recusada. No entanto, Dybala acredita ter espaço na vecchia signora.

"A vida de um jogador é como uma montanha russa. Um dia és o maior e no dia seguinte és um inútil. Tentar encontrar um ponto de equilíbrio não é fácil, mas acontece com todos, até mesmo com os campeões como Messi ou Ronaldo: depois de tudo o que têm feito ao longo das respetivas carreiras ainda são criticados", afirmou Dybala em entrevista ao "Corriere della Sera", na qual também deixou elogios a Cristiano Ronaldo.

"Ninguém imaginava e eu também não acreditei na vinda de Ronaldo para a Juventus. Pensei que fosse mais uma capa de jornal. Agora, conhecendo-o, vejo que é uma pessoa simples. Tem a imagem, a personalidade, a forma de estar dele em campo, mas no balneário é como todos os outros", afirmou Dybala.