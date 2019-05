Dyego Sousa quebra jejum de golos na vitória do Braga frente ao Portimonense

João Faria Ontem às 22:30 Facebook

O avançado luso-brasileiro, que já não marcava havia mais de três meses, apontou, esta sexta-feira, o segundo golo dos bracarenses, na receção ao Portimonense, num jogo que acabou com o triunfo minhoto, por 2-0.

Em jogo da 34.ª e última jornada da Liga de futebol, disputado na noite desta sexta-feira no Estádio Municipal de Braga, a equipa arsenalista bateu o Portimonense por 2-0.

Num jogo já sem interesse competitivo, dado que o Braga não irá além do quarto lugar e a equipa algarvia já há algum tempo que assegurara a permanência no escalão principal, os guerreiros do Minho quebraram o ciclo de maus resultados, com um triunfo com golos de Bruno Xadas (12 minutos) e de Dyego Sousa (56), este de grande penalidade.

O golo de Dyego Sousa permitiu ao atacante luso-brasileiro acabar com o jejum pessoal de golos, que durava desde 10 de fevereiro último, altura em que marcara um golo, no mesmo recinto, frente ao Desportivo de Chaves (triunfo por 2-1).