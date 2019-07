Dyego Sousa: "Recebi uma mensagem do Cristiano Ronaldo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:48 Facebook

À partida para a China, onde vai jogar pelo Shenzhen, Dyego Sousa explicou a mudança e garantiu que nunca foi contactado por Benfica ou F. C. Porto.

"A China é um mercado, insistia em mim há algum tempo. F. C. Porto e Benfica? Os clubes grandes nunca me disseram nada. Se houvesse mesmo interesse, tinham chegado a mim. Quanto à China, disse que não, não e não até determinada altura. Agora, achei uma boa opção ir para lá", começou por dizer o internacional português de 29 anos.

Dyego Sousa não esquece o Braga, onde passou as duas últimas épocas, e revelou as mensagens que recebeu. Uma delas, de Cristiano Ronaldo.

"O Braga é um clube que me recebeu muito bem, assim como a cidade. Vou levar o Braga no coração. Os meus companheiros e o presidente António Salvador deixaram mensagens de boa sorte. Tenho de agradecer o carinho ao presidente, aos meus companheiros de equipa, ao próprio treinador, Abel. Acho que o futebol chinês já evoluiu muito, há muitos que jogam lá e que estão nas seleções. Quando cheguei a Portugal ninguém me esperava ver na Seleção. Na China, ao mais alto nível, acho que vou ter a oportunidade. Espero continuar na Seleção, manter o nível, deixar lá a minha marca. Recebi uma mensagem do Cristiano Ronaldo, a mandar-me força", contou.

O avançado vai assinar pelo Shenzhen, da liga chinesa. Nas duas últimas épocas, esteve ao serviço do Braga, onde disputou 68 jogos e marcou 32 golos.