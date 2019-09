Dyego Souza também ajuda a pagar a multa de Davidson: "Não gosto de Xistra"

Hoje às 17:16 Facebook

Desde a China, o ex-jogador do Braga diz que entra com um euro para ajudar a pagar a multa aplicada ao jogador do V. Guimarães.

Suspenso por dois jogos e multado em 1785 euros, na sequência da expulsão no último jogo do campeonato, perdido com o F. C. Porto (3-0), no Estádio do Dragão, Davidson foi imediatamente apoiado pelo adeptos do Vitória de Guimarães, que se juntaram para pagar o castigo do atacante brasileiro.

À campanha juntou-se, agora, mais um contributo, a de um jogador que deixou o campeonato no último defeso e que, manifestamente, não apreciava o árbitro da Covilhã. Dyego Sousa, que trocou o Braga pelo Shenzhen, anuncia que vai dar um euro para ajudar a pagar a multa. Motivo? "Porque não gosto de Carlos Xistra", escreveu o internacional português nas redes sociais.