E ao minuto 13, o Fiorentina-Benevento parou para aplaudir Astori

O Fiorentina fez, este domingo, o primeiro jogo após a morte do capitão, Davide Astori. A equipa de Florença venceu (1-0) pela margem mínima, num encontro marcado pela emoção dos adeptos e jogadores.

O clube de Florença fez uma sentida homenagem ao capitão Davide Astori, de 31 anos, que faleceu vítima de uma paragem cardíaca. Aos 13 minutos do encontro, o árbitro mandou parar o jogo (em alusão ao número 13 de Astori), e jogadores e adeptos aplaudiram enquanto o nome "Davide 13" surgiu nas bancadas.

Vitor Hugo, autor do único golo do encontro, festejou o tento com uma camisola com a imagem de Astori.