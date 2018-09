Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:35 Facebook

Ao minuto 82 frente ao moreirense, Sérgio Conceição substituiu Brahimi por Danilo e o Estádio do Dragão levantou-se para aplaudir o regresso do médio, que não jogava desde abril devido a lesão. Ivo Vieira, treinador do Moreirense, fez questão de abraçar Danilo antes da entrada.