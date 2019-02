"É com estes maricas que vou vencer?", a frase que tramou Tuchel

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Pit Gottschalk, antigo jornalista do jornal alemão "Bild", lançou recentemente um livro com histórias do mundo do futebol. Uma delas envolve Thomas Tuchel, atual treinador do PSG, e terá sido o motivo do despedimento do técnico do Borrussia Dortmund.

Thomas Tuchel, atual treinador do PSG, orientou o Borussia Dortmund em 2015/2016 e 2016/2017 e é protagonista de um dos capítulos no livro "Kabinengeflüster" ("Sussurros de Cabine"), de Pit Gottschalk, antigo jornalista. O técnico alemão tinha alguns desentendimentos com Hans-Joachim Watzke, diretor desportivo do Borussia, e uma das maiores discussões foram tornadas públicas esta semana.

O episódio é de abril de 2017. A equipa alemã seguia no autocarro a caminho do Wetsfallenstadion, para defrontar o Mónaco, para a Liga dos Campeões, quando o veículo foi atacado. Watzke permitiu aos jogadores decidir se queriam ir a jogo ou não depois do sucedido e Marco Reus e Gonzalo Castro pediram para reunir com o treinador e o diretor desportivo, admitindo sentir "algum receio".

O jogo acabou por ser adiado e, na sequência da conversa, Tuchel terá perguntado a Watzke: "É com estes maricas que eu vou vencer o Bayern de Munique?". As palavras não caíram bem no balneário e o técnico acabou por ser despedido um ano antes do fim de contrato.