"É impossível assumir a homossexualidade no futebol", diz Giroud

JN Hoje às 20:15 Facebook

Twitter

Olivier Giroud concedeu uma entrevista ao diário francês Le Figaro onde falou sobre a homossexualidade no futebol.

O avançado francês Olivier Giroud acredita que é "impossível ser abertamente homossexual no futebol" e que a ideia de que o desporto está longe de aceitar jogadores assumidamente "gays" é um "eufemismo".



Numa entrevista concedida ao diário francês Le Figaro, o jogador, de 32 anos, afirmou que "ainda há um longo caminho a percorrer".

"Quando vi Thomas Hitzlsperger voltar em 2014 após se ter aposentado, foi muito emocionante. Foi nessa época que pensei que era impossível ser homossexual no futebol", disse.

"Num balneário, há muita testosterona, quartos, chuveiros coletivos...é complicado, mas é assim. Entendo a dor e a dificuldade das pessoas que assumem e sou ultra tolerante. Ainda há muito trabalho no mundo do futebol sobre isto, no mínimo", referiu o avançado.

As várias equipas da Premier League vão novamente mostrar o apoio à campanha Rainbow Laces, da Stonewall, no final deste mês, com os jogadores a usarem laços coloridos. Também as braçadeiras dos capitães de equipa e as bandeirolas de canto vão ter as cores do arco-íris. Os vários clubes da primeira divisão inglesa vão usar estes acessórios em dois jogos, enquanto os clubes da segunda liga inglesa vão escolher um jogo entre 24 de novembro e 1 de dezembro para também o fazerem.