"É legal matar". Pugilista quer acrescentar um "cadáver" no palmarés

Para vencer, valerá mesmo tudo no desporto? Para o pugilista Deontay Wilder, campeão mundial de pesos pesados do WBC, parece não haver limites, ou não tivesse ele afirmado, recentemente, que "está à procura de um cadáver" para acrescentar ao palmarés.

O pugilista norte-americano Deontay Wilder está envolvido numa grande polémica na sequências das provocações ao inglês Dominic Breazeale, contra o qual irá defender, este sábado, o título mundial do World Boxing Council (WBC). A troca de "galhardetes" e as "alfinetadas" são prática corrente nesta modalidade, chamada de "nobre arte", e várias vezes são ultrapassados os limites do bom senso, mas desta vez as coisas parecem ter ido longe demais, com Wilder a dizer que quer "um cadáver" no palmarés ao matar um adversário.

E o rol de disparates não se fica por aqui. O norte-americano disse ainda que Breazeale deveria "ir tratando dos preparativos para o funeral". "A vida dele está em risco neste combate e quero mesmo dizer a vida dele", proferiu o campeão mundial, continuando: "Ainda estou à procura de um cadáver no meu registo. Dominic Breazeale pediu isto. Este é o único desporto em que podes matar um homem e ainda ser pago por isso. É legal. Então, porque não usar o meu direito a fazer isso?"

O combate não se adivinha fácil para o britânico, uma vez que o detentor do título é considerado um dos pugilistas com um dos murros mais possantes do desporto - só dois dos 41 adversários aguentaram até à campainha final, enquanto muitos do outros caíram redondos no tapete.

Contudo, estas declarações caíram bastante mal no mundo do boxe e muitos consideram que Deontay Wilder está a gozar com todos os pugilistas que morreram em cima do tapete ou pouco depois dos combates.

Este sábado já se saberá o epílogo deste episódio polémico. Pelo bem desta nobre arte e do desporto, é bom que não passe de conversa fiada para o norte-americano desestabilizar o britânico.