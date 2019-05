E-mails e Rui Pinto em destaque na "The New Yorker"

Hoje às 12:37 Facebook

Revista norte-americana destaca como o "Football Leaks" expõe a corrupção no futebol europeu e em Portugal.

"While Rui Pinto sits in jail, his revelations are bringing down the sport"s most famous teams and players" ("Enquanto Rui Pinto está na prisão, as suas revelações abatem as equipas e os jogadores mais famosos da modalidade")

É assim que começa uma longa reportagem, publicada ontem, segunda-feira, no site da "The New Yorker", a prestigiada revista norte-americana. Rui Pinto, o hacker que abalou o futebol português e está na mãos da Justiça, é um dos grandes protagonistas do trabalho, que destaca também impacto que as revelações tiveram no futebol europeu. O caso dos e-mails, revelado por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, e que visa o Benfica, é um dos assuntos em destaque: "The Benfica scandal", lê-se.

A reportagem debruça-se muito sobre a importância de Rui Pinto, desde o dia em que se reuniu com o responsável do site onde a informação estava até ao presente, passando pela colaboração com a revista alemã "Der Spiegel", que publicou grande parte da informação confidencial, até ao presente na prisão, depois de ter sido detido na Hungria, por "crime cibernético e extorsão".

O lado obscuro do futebol ("salários secretos", "regras quebradas" e "clubes liderados por oligarcas russos") também é posto em causa.

A reportagem trata também de fazer um resumo cronológico das revelações do "Football Leaks", iniciadas em setembro de 2015, enumerando alguns casos mais mediáticos, como a transferência de Neymar para o Barcelona, por causa da suspeição em relação aos valores envolvidos, ou os problemas de Cristiano Ronaldo com o fisco espanhol.