"É uma prática muito antiga", diz Soares de Oliveira sobre casamento faturado ao Benfica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Domingos Soares de Oliveira confirmou esta segunda-feira que o casamento da filha foi faturado ao Benfica e que se trata de uma prática "muito antiga do clube" para ajudar funcionários do Benfica.

Em declarações à BTV, o administrador da SAD do Benfica confirmou que o casamento da filha foi faturado pelo clube encarnado.

"Desde há muitos anos, o Benfica tem uma prática de, desde que um colaborador assim solicite, proceder ao adiantamento de vencimentos futuros. Pode ser por razões pessoais, fiscais, de saúde, qualquer outra. Se houver pedido de adiantamento, normalmente é concedido", começou por dizer, garantido que a situação já está regularizada.

"O que aconteceu comigo foi que já beneficiei desse adiantamento. O adiantamento foi realizado e hoje não tenho nada por regularizar. É uma prática muito antiga. Pode ser regularizada por faturas e não deixaremos de colocar essa prática em funcionamento. Entendemos que é uma forma de apoiar os funcionários do Benfica. Isto que saiu é cusquice. Não tenho problema de abrir os meus emails a quem quer que seja. Mas quando se entra em questões pessoais, acho que se passa uma barreira que não se deve passar", concluiu.

Francisco J. Marques reage com ironia

Através do Twitter, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, comentou o sucedido.

"Vem aí nova versão do Lampiões Diário, oxalá tenha uma vida mais longa que a primeira tentativa de copiar o Dragões Diário. Hoje é um excelente dia para começar, aguardo com expectativa a reação do gestor maravilha e, já agora, as fotos do casamento", pode ler-se.