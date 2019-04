Ecrãs gigantes de Wembley vão passar decisões revertidas pelo VAR

JN Hoje às 09:42 Facebook

A Federação Inglesa de Futebol anunciou que as imagens revertidas pelo VAR nos dois jogos das meias-finais da Taça de Inglaterra, ambos a realizar em Wembley no fim de semana que se aproxima, vão passar nos ecrãs do estádio.

O objetivo é "ajudar a trazer clareza e transparência aos adeptos que estão no estádio", informa a Federação Inglesa de Futebol, que realça que não são todos os lances que vão passar nos ecrãs do estádio, mas somente aqueles cuja decisão seja revertida após a intervenção do VAR.

"Os gráficos do VAR serão apoiados com as imagens que demonstram a razão pela qual a decisão foi revertida", explica o organismo que rege o futebol inglês.

Trata-se de uma medida que foi utilizada no último verão durante a realização do Campeonato do Mundo de 2018, na Rússia.

Refira-se que as meias-finais da Taça de Inglaterra estão agendadas para este fim de semana. No sábado é dia do Manchester City, de Bernardo Silva, defrontar o Brighton & Hove Albion. No dia seguinte é a vez do Watford defrontar o Wolverhampton, comandado por Nuno Espírito Santo.