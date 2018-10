Éder convocado e Ronaldo fora da seleção

Hoje às 12:33 Facebook

O selecionador Fernando Santos anunciou esta quinta-feira os convocados para o encontro com a Polónia, para a Liga das Nações, e para o particular com a Escócia.

Beto, Cláudio Ramos, Rui Patrício, Cédric Soares, João Cancelo, Luís Neto, Pedro Mendes, Pepe, Rúben Dias, Kevin Rodrigues, Mário Rui, Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Gedson Fernandes, Pizzi, Renato Sanches, Rúben Neves, Sérgio Oliveira, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruma, Gonçalo Guedes, Hélder Costa, Éder e André Silva foram os convocados.

Portugal venceu a Itália (1-0), na estreia na nova prova da UEFA, enquanto os polacos empataram na deslocação a Itália.

O treinador de ​​​​​​​sub-21, Rui Jorge, também vai anunciar os convocados para os encontros frente ao Liechtenstein e à Bósnia-Herzegovina, da fase de qualificação para o Euro2019.

O selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, mostrou-se solidário para com Cristiano Ronaldo e disse não acreditar que o capitão de Portugal tenha cometido o crime de que está a ser acusado.

"Estou completamente de acordo com as declarações do presidente da Federação [Fernando Gomes]. Apesar de separar as questões pessoais das profissionais, tenho sempre atenção às questões pessoais dos meus jogadores. Acredito no que ele publicou há dias, reafirmando que está inocente. Conheço bem o Cristiano Ronaldo, acredito plenamente no que ele diz e sei que ele não cometeria um crime desse tipo", afirmou, em conferência de imprensa.

Fernando Santos, que divulgou a convocatória para o encontro da Liga das Nações A com a Polónia e o particular com a Escócia, na qual volta a não estar incluído Ronaldo, que está a ser alvo de uma investigação nos Estados Unidos por alegada violação de uma mulher norte-americana.

A conferência acabou, inevitavelmente, por ser dominada por esta situação que envolve o jogador da Juventus, mas o selecionador recusou-se a revelar o teor da conversa que manteve com o jogador e "amigo" Cristiano Ronaldo.