Éder Militão apresentado no F. C. Porto: "Estou num clube vencedor"

Ontem às 22:57 Facebook

Twitter

Nas primeiras palavras como reforço dos dragões, o jogador brasileiro, de 20 anos, falou do sonho de jogar na Europa e prometeu: "Vou dar tudo por esta camisola"

Éder Militão chegou a Portugal esta terça-feira, fez exames médicos no Estádio do Dragão a meio da tarde e, depois, privou com Pinto da Costa. Ao Porto Canal teceu as primeiras declarações como jogador do F. C. Porto e mostrou-se encantado pela dimensão do clube pelo qual assinou por cinco temporadas, até 30 de junho de 2023.

"É uma emoção muito grande estar a realizar o sonho de jogar na Europa, ainda por cima no F. C. Porto, uma equipa grande e que já conquistou muitos títulos. Estou num clube vencedor. Aqui fala-se a mesma língua e acredito que me vou adaptar rapidamente. Vou dar tudo para dar certo", afirmou o brasileiro, de 20 anos.

Depois, Éder Militão mostrou o cartão de visitas: "Passei 16 meses incríveis no São Paulo, clube no qual fui conquistando o meu espaço, primeiro como central, depois como médio e, por fim, como lateral. Seja qual for a posição em que o treinador me coloque, vou dar sempre o meu melhor. Sinto-me confortável em qualquer posição, o importante é jogar".

Assegurando, por fim, que Luizão e Inácio, da equipa B, lhe deram as melhores informações sobre o F. C. Porto, terminou com uma mensagem para os adeptos: "Podem esperar um 'cara' determinado em tudo dentro de campo, que luta até ao fim. Vou dar tudo por esta camisola".