Éder Militão convocado para a seleção brasileira

Defesa do F. C. Porto mereceu a confiança do selecionador para os jogos com o Panamá e a República Checa.

Éder Militão, defesa do F. C. Porto, foi nesta quinta-feira convocado para representar a seleção brasileira nos amigáveis com o Panamá, a disputar no dia 23 de março, no Estádio do Dragão, e com a República Checa, marcado para o dia 26, em Praga. Estes dois jogos servem de preparação antes da disputa da Copa América, que curiosamente este ano se realiza no Brasil.

No dia 17 de março, a seleção brasileira chega à cidade do Porto, onde vai montar o quartel-general até ao jogo com o Panamá. Destaque ainda na convocatória para a presença de Vinicius Júnior, do Real Madrid, assim como de Danilo (Manchester City), Alex Sandro (Juventus) e de Casemiro (Real Madrid), estes três de regresso ao Dragão onde defenderam a camisola do F. C. Porto.

Convocatória:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras);

Defesas: Daniel Alves (PSG), Danilo (Manchester City), Miranda (Inter de Milão), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Éder Militão (F. C. Porto), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Alex Sandro (Juventus);

Médios: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Allan (Nápoles), Felipe Anderson (West Ham), Lucas Paquetá (Milan), Arthur (Barcelona), Philippe Coutinho (Barcelona);

Avançados: Everton (Grémio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Vinicius Júnior (Real Madrid).