Ederson bate recorde de futebol americano

JN Hoje às 18:42, atualizado às 19:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Ederson Moraes, guarda-redes do Manchester City que nos últimos dias se encontra ao serviço da seleção brasileira, voltou a dar que falar devido ao seu "pontapé canhão".

Conhecido por ter um pontapé que atinge longas distâncias, Ederson Moraes voltou a dar que falar. O jogador do Manchester bateu o recorde da National Football League (NFL) para o mais longo field goal registado. O pontapé do guardião brasileiro acertou no alvo da marca das 70 jardas, aproximadamente 64 metros.

De referir, que o pontapé mais longo na história da liga de futebol americano é da marca das 64 jardas (58 metros) por Matt Prater dos Denver Broncos, em 2013. Apesar de Ederson ter executado o pontapé com uma bola de futebol, não deixa de ser um registo impressionante.