Edson Farias e a lição do Feirense na época passada

Brasileiro aposta num campeonato tranquilo, precisamente o contrário do que aconteceu na temporada passada.

Em grande plano na atual edição da Liga, o Feirense surgiu revigorado nesta temporada. "Estamos a trabalhar duro para não sofrer tanto, como na época passada. Ela serviu de lição", refere Edson Farias, também ele uma espécie de surpresa no onze de Nuno Manta Santos.

Até aqui extremo, o brasileiro recuou no terreno e vem dando conta do recado no lado direito da defesa. "Já tinha jogado assim no Paços, com o Paulo Fonseca. Entrei num jogo contra o Estoril. Na Hungria, também joguei aí uns dois jogos, mas sempre no decorrer do jogo, nunca de início", conta, ele que se diz "sempre disponível para ajudar".

Depois de "uma vitória muito boa" no Estoril, para a Taça da Liga, os fogaceiros regressam a casa, no domingo, para defrontarem o Nacional, para o campeonato. "A equipa vai confiante e tranquila. Vamos encontrar adversários muito difíceis, do nosso campeonato, mas vamos estar preparados", garante Edson Farias, que não se mostra surpreendido com o arranque de temporada do Feirense.

Surpreendente seria começarmos a perder. A correr e a trabalhar como vimos fazendo, não é surpresa", atirou o brasileiro, um dos elementos da comitiva que marcou presença no torneio inter-turmas da Escola Básica n.º 2 de Santa Maria da Feira. Tiago Silva, Philipe Sampaio, Briseño, João Tavares, Babanco, Marco Soares e Cris foram os restantes atletas presentes, para além do treinador, Nuno Manta Santos.