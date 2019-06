Eduardo apresentado como reforço do Braga

JN Hoje às 17:45 Facebook

O Braga oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Eduardo. O guarda-redes português, de 36 anos, que assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas, regressa assim a uma "casa" que conhece bem.

Eduardo está de regresso ao Braga, clube onde iniciou a carreira como sénior. Ao serviço dos minhotos, o guardião, de 36 anos, soma mais de 100 jogos disputados pela equipa principal, em várias épocas não consecutivas.

"É difícil prever estas coisas, já sabemos que o futebol é assim. O convite partiu do presidente, com bastante insistência (risos)... Foi o clube onde cresci e me formei como homem e jogador. Um clube que me diz muito, o clube do meu coração. Poder regressar à casa onde cresci e que vi crescer é um sentimento incrível", pode ler-se no site do Braga.