Egito abre CAN com triunfo sobre Zimbabué

O Egito, seleção anfitriã da Taça das Nações Africanas e finalista vencida na última edição, entrou com o pé direito na competição, vencendo o Zimbabué, por 1-0, no primeiro jogo da prova.

O único golo da partida foi apontado por Trezeguet, avançado que representa os turcos do Kasimpasa, que a quatro minutos do intervalo ofereceu o triunfo pela margem mínima e os três pontos aos egípcios.

Assim, com apenas um jogo realizado, o Egito lidera, à condição, o grupo A com três pontos. Este sábado realiza-se o outro encontro do grupo, com o embate entre República Democrática do Congo e Uganda.