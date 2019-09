Eibar derrota Sevilha com remontada

Hoje às 20:16 Facebook

Óliver Torres marcou e a equipa de Julen Lopetegui até esteve a ganhar 2-0, mas saiu do País Basco derrotada. Outro ex-jogador do F. C. Porto, José Angel, concluiu a remontada e deu o triunfo ao Eibar (3-2).

No jogo da sexta jornada da liga espanhola, o Sevilha sofreu a segunda derrota da época e desceu ao sétimo lugar, com dez pontos, menos quatro que o líder, o Real Madrid.